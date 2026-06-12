La Festa Sacro Cuore Ragusa entra nel vivo oggi, venerdì 12 giugno, con la giornata centrale dedicata alla solennità del Sacro Cuore di Gesù. Nel quartiere omonimo della città sono attese centinaia di fedeli per uno degli appuntamenti più partecipati del calendario religioso locale, promosso dalla parrocchia del Sacro Cuore con il patrocinio della Diocesi e del Comune.

Il programma prevede momenti di preghiera, celebrazioni e la tradizionale processione serale che attraverserà diverse vie del quartiere, coinvolgendo comunità parrocchiali e associazioni.

La giornata si aprirà alle 8.30 con la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Marco Diara. Alle 10 è previsto il ritiro spirituale dei sacerdoti della diocesi, guidato dal biblista mons. Angelo Passaro.

Nel pomeriggio, alle 18.15, spazio alla preghiera del Rosario e alla novena animata dai gruppi parrocchiali. Il momento centrale sarà alle 19 con la celebrazione eucaristica solenne, presieduta da don Giuseppe Cabibbo e animata dalla corale parrocchiale, alla presenza delle comunità di San Paolo Apostolo, Beato Clemente e San Pietro Apostolo, oltre alla partecipazione dell’Unitalsi.

Al termine della liturgia è prevista l’accensione della lampada votiva al Sacro Cuore da parte del sindaco di Ragusa e la consacrazione della città di Ragusa al Sacro Cuore di Gesù, gesto simbolico che rinnova una tradizione di forte valore spirituale per la comunità.

Alle 20 si svolgerà la processione con il Santissimo Sacramento lungo le principali vie del quartiere Sacro Cuore. Il corteo religioso sarà accompagnato dal corpo bandistico Kasmeneo “Città di Comiso” diretto dal maestro Flavio Savoia.

I fedeli sono stati invitati ad addobbare balconi e strade con luci e drappi, contribuendo a un’atmosfera di partecipazione diffusa. Il percorso attraverserà diverse arterie urbane fino al rientro in chiesa.

La Festa Sacro Cuore Ragusa proseguirà anche nei giorni successivi con celebrazioni e iniziative comunitarie, tra cui la benedizione del pane di Sant’Antonio e una rappresentazione teatrale curata dalla compagnia parrocchiale.