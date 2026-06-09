Milioni di famiglie italiane attendono l’accredito dell’Assegno Unico Universale di giugno 2026. Secondo il calendario previsto dall’INPS, i pagamenti partiranno nelle giornate del 18 e 19 giugno per i nuclei che non hanno registrato variazioni rispetto ai mesi precedenti.
La misura continua a rappresentare uno dei principali strumenti di sostegno alle famiglie con figli a carico. L’importo varia in base all’ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di eventuali condizioni di disabilità.
Per una parte dei beneficiari, però, i tempi saranno diversi. L’istituto previdenziale prevede infatti controlli aggiuntivi per chi ha presentato una nuova domanda o comunicato modifiche che incidono sul calcolo dell’assegno.
Pagamenti Assegno Unico giugno 2026: chi riceve l’accredito più tardi
Il pagamento nell’ultima settimana di giugno riguarda i nuclei che nel mese di maggio hanno trasmesso nuove informazioni all’INPS.
Tra i casi più frequenti figurano la nascita di un figlio, il raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo, il riconoscimento di una condizione di disabilità o le modifiche nella ripartizione dell’assegno tra i genitori.
Lo slittamento interessa anche i beneficiari coinvolti in operazioni di conguaglio. L’INPS effettua periodicamente verifiche sugli importi già erogati e può correggere le somme in presenza di differenze a credito o a debito maturate durante l’anno.
Una volta completati gli accertamenti, i pagamenti tornano normalmente nel calendario ordinario dei mesi successivi.
Importi rivalutati dell’1,4% nel 2026
Gli importi dell’Assegno Unico sono stati aggiornati per il 2026 sulla base della rivalutazione legata all’inflazione.
L’adeguamento, pari all’1,4%, deriva dall’aggiornamento dell’indice dei prezzi al consumo elaborato da ISTAT.
Per i figli minorenni l’importo può arrivare fino a 203,80 euro mensili per le famiglie con ISEE fino a 17.468,51 euro, mentre scende fino a 58,30 euro per chi supera la soglia di 46.582,71 euro o non presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni che rispettano i requisiti previsti dalla normativa, l’assegno varia indicativamente tra 99,10 euro e 29,10 euro al mese.
ISEE 2026: scadenza decisiva il 30 giugno
Un passaggio particolarmente importante riguarda l’aggiornamento dell’ISEE.
Chi non ha ancora presentato la DSU aggiornata continua a ricevere la quota minima prevista dalla normativa. C’è però ancora tempo fino al 30 giugno 2026 per regolarizzare la propria posizione e ottenere il ricalcolo degli importi spettanti.
In questo caso l’INPS provvede automaticamente al recupero delle somme arretrate maturate a partire da marzo.
La situazione cambia dal 1° luglio 2026. Le famiglie che presenteranno l’ISEE dopo questa data potranno ottenere soltanto l’aggiornamento delle rate future, senza recuperare gli arretrati relativi ai mesi precedenti.
Secondo le indicazioni disponibili sul portale dell’istituto, il controllo della domanda e degli accrediti può essere effettuato attraverso il Fascicolo Previdenziale del Cittadino, accessibile con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.