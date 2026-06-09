Un’aggressione all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Modica si è conclusa con l’arresto di un cittadino italiano di 29 anni. L’episodio, avvenuto nei locali della struttura sanitaria, ha richiesto l’intervento congiunto della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito una guardia giurata in servizio presso il presidio ospedaliero, provocandole lesioni. Durante i momenti di tensione sarebbero stati inoltre danneggiati alcuni ambienti destinati al pubblico servizio, con ripercussioni sull’ordinaria attività del Pronto Soccorso.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato immediatamente dopo la segnalazione dei fatti. Gli agenti del Commissariato di Modica, con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno fermato il presunto responsabile e proceduto all’arresto in flagranza.

Nei confronti del ventinovenne sono stati contestati i reati di lesioni personali e danneggiamento aggravato.

A questi si aggiunge una denuncia all’Autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio, ipotesi di reato che viene valutata quando condotte violente o vandaliche compromettono il regolare funzionamento di servizi essenziali per la collettività.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria competente.