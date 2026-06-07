Controlli della Polizia di Stato contro la mala movida a Modica e Pozzallo in vista dell’estate. Gli agenti del Commissariato di Modica hanno intensificato le verifiche su locali e attività di intrattenimento della fascia costiera. Nel corso delle operazioni sono stati ispezionati 15 esercizi commerciali, con sanzioni, denunce e attività sospese.

I controlli sulla mala movida a Modica e Pozzallo sono stati disposti in linea con le direttive del Questore di Ragusa e hanno interessato sia la fascia costiera modicana sia il territorio del comune di Pozzallo.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno concentrato l’attività su locali di ristorazione e intrattenimento, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme amministrative e delle autorizzazioni previste per eventi pubblici e somministrazione di alimenti e bevande.

In totale sono stati controllati 15 locali, nell’ambito di un piano di prevenzione legato alla stagione estiva e all’aumento delle attività notturne nelle aree turistiche.

Nel corso delle verifiche sulla mala movida a Modica e Pozzallo, la Polizia ha accertato in due casi lo svolgimento di serate danzanti prive della necessaria autorizzazione di Pubblica Sicurezza.

Le attività sono state immediatamente interrotte e gli organizzatori sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

In altri cinque locali sono state rilevate irregolarità amministrative, con sanzioni per importi di alcune centinaia di euro. Le contestazioni hanno riguardato principalmente la mancanza di licenze per la somministrazione di alcolici, l’assenza di autorizzazioni per la diffusione musicale e la mancata esposizione della segnaletica obbligatoria per le attività di ristorazione e mescita.

Durante i controlli sono state identificate 70 persone, tra cui 15 cittadini stranieri, nell’ambito delle verifiche sul regolare svolgimento delle attività commerciali.