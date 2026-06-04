Il colonnello Manuel Scarso, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caserta e originario di Modica, è stato insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, tra le più prestigiose onorificenze conferite dallo Stato.

Il riconoscimento è stato consegnato il 2 giugno a Caserta, nel corso delle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica, uno degli appuntamenti istituzionali più significativi del calendario nazionale.

L’onorificenza è stata attribuita con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e conferita nel corso di una cerimonia ufficiale promossa dalla Prefettura di Caserta insieme alla Brigata Bersaglieri Garibaldi.

La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni civili e militari e ha reso omaggio a cittadini che si sono distinti per il loro impegno al servizio dello Stato e della collettività.

Per Modica, la nomina rappresenta un motivo di particolare soddisfazione. Manuel Scarso è infatti una figura che nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità all’interno dell’Arma, distinguendosi per professionalità e dedizione.

L’onorificenza ricevuta conferma il valore del percorso istituzionale compiuto e costituisce un riconoscimento al servizio svolto negli anni a favore della sicurezza e delle istituzioni repubblicane.

Nelle ultime ore la notizia ha suscitato apprezzamento anche nella comunità modicana, che vede premiato uno dei propri concittadini impegnato ai massimi livelli dell’Arma dei Carabinieri.