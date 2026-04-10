Sabato 11 aprile, alle ore 18, presso il Centro Studi ‘Feliciano Rossitto’ di Ragusa presentazione il libro di Giuseppe Bascietto “Sicilia nostra”. Dopo i saluti dell’ On.le Giorgio Chessari, presidente del Centro Studi, dialogherà con l’autore il deputato regionale del PD Nello Dipasquale. Giuseppe Bascietto, vittoriese, giornalista, saggista, è da sempre attento osservatore dei fenomeni mafiosi e delle loro evoluzioni. Non a caso in questo suo ultimo lavoro, “Sicilia nostra” affronta il tema “dall’ Albania alla Sicilia, la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso”. Da parte sua Nello Dipasquale, che appunto dialogherà con Bascietto su questi temi, premette “vi aspetto sabato 11 aprile, alle ore 18, al Centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa per un momento di confronto e approfondimento che ritengo particolarmente importante.

Insieme a Giuseppe Bascietto presenteremo il suo libro “Sicilia nostra”, un lavoro che affronta temi delicati e attuali legati alla nostra terra, alla legalità e ai meccanismi che ne hanno segnato la storia recente. Sarà un’occasione utile per discutere, capire e condividere riflessioni su questioni che riguardano tutti noi da vicino”. (daniele distefano)