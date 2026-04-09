Il Ministero della Difesa entra nel vivo della fase selettiva per il concorso Allievi Carabinieri, finalizzato al reclutamento di 3.081 nuove unità in ferma quadriennale. La prova scritta di selezione, passaggio cruciale per migliaia di aspiranti militari, inizierà ufficialmente il prossimo 20 aprile 2026.

L’Arma dei Carabinieri rappresenta una delle istituzioni più ambite dai giovani italiani, con un numero di domande che storicamente supera di gran lunga l’offerta di posti disponibili. Nell’ultimo triennio, i concorsi per allievi carabinieri hanno registrato una media di circa 15-20 candidati per ogni posto messo a bando. Questo reclutamento massiccio si inserisce in un piano di potenziamento degli organici volto a garantire una maggiore presenza sul territorio, specialmente nelle stazioni territoriali che costituiscono il cuore della sicurezza di prossimità in Italia.

La prova si svolgerà in modalità decentrata per agevolare lo spostamento dei partecipanti e ridurre l’impatto logistico. Le città individuate per ospitare i test sono Roma, Padova, Bari, Catania e Santa Maria Capua Vetere (CE). La ripartizione dei candidati seguirà criteri geografici, basandosi sulla regione amministrativa di residenza anagrafica dichiarata al momento della domanda di partecipazione.

Modalità di accesso e sedi d’esame del concorso carabinieri

Tutti i candidati devono seguire una procedura specifica per conoscere i dettagli della propria convocazione. A partire dal 10 aprile 2026, sarà necessario consultare il portale istituzionale dell’Arma per ottenere le informazioni definitive su sede, data e orario della prova.

Le istruzioni ufficiali indicano che i partecipanti dovranno accedere alla pagina dedicata sul sito www.carabinieri.it, cliccando su “prova scritta” e inserendo i dati richiesti riportati sulla domanda di partecipazione. Il mancato rispetto dell’orario o della sede indicata comporterà, come di consueto nei concorsi pubblici, l’esclusione immediata dalla procedura selettiva.

Oltre ai requisiti fisici e attitudinali che verranno valutati nelle fasi successive, la prova scritta rappresenta lo sbarramento principale. Il test punta a verificare le competenze logiche, di cultura generale e di conoscenza della lingua italiana degli aspiranti. Una volta superata questa fase, i vincitori inizieranno un percorso di formazione presso le Scuole Allievi, propedeutico all’immissione nel servizio attivo e al conseguimento dello status di Carabiniere effettivo dopo il periodo di ferma prefissata.