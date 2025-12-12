Pozzallo – “Dopo lo sbarco di questa notte di 48 migranti al Porto di Pozzallo, in queste ore la motovedetta della Guardia di Finanza, ha intercettato uno scafo di 21 migranti a 18 miglia dalla costa che arriverà nella banchina militare della struttura portuale nelle prossime ore”. E’ quanto scrive in una nota stampa, diffusa ieri 11 dicembre, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

“Sono soltanto gli ultimi sbarchi, di tanti altri, avvenuti nei giorni scorsi a Pozzallo.

In questi giorni si sta discutendo della finanziaria 2026 della Regione Sicilia, che a breve dovrebbe essere approvata dall’ARS.

Si ha la sensazione,- spiega il sindaco di Pozzallo – che la questione degli sbarchi, che vede la Sicilia come avamposto italiano ed europeo, non abbia avuto grande attenzione nello strumento finanziario regionale.

Il Comune di Pozzallo, in prima fila, come località di frontiera, non può non avere un minimo di attenzione e di sostegno da parte delle forze politiche regionali che hanno il dovere di sostenere quelle comunità, che in nome per conto della Sicilia, svolgono una funzione umanitaria importantissima”.