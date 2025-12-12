Il 2026 inaugura una nuova stagione di definizione agevolata dei debiti fiscali con l’arrivo della Rottamazione Quinquies, inserita nella Manovra di Bilancio ancora in fase di approvazione parlamentare. Per i contribuenti è un’opportunità per pagare solo il capitale dovuto, senza sanzioni e interessi.

Al netto di possibili modifiche, il Disegno di Legge fissa già la tabella di marcia da rispettare.

Debiti ammessi e novità della misura

La Rottamazione Quinquies permette di sanare i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Rientrano i debiti derivanti dal mancato versamento di:

Imposte risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali.

risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali. Contributi INPS omessi (esclusi quelli derivanti da accertamento ispettivo e i contributi dovuti alle Casse di previdenza private).

Caratteristica Dettaglio Quinquies Rateazione Massima Fino a 54 rate bimestrali (9 anni di tempo) Interessi $4\%$ annuo a partire dal 1° agosto 2026 Decadenza Si decade se non si paga l’unica rata o se si omettano due rate anche non consecutive.

Le scadenze per domanda e pagamento

Il fattore tempo è centrale per valutare l’adesione, con due date principali da segnare sul calendario:

Termine per la Domanda di Adesione: Il contribuente ha tempo fino al 30 aprile 2026 per presentare la richiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossione e scegliere il piano rateale. Prima Scadenza di Pagamento: L’appuntamento concreto con la pace fiscale è in piena estate. Sia per la rata unica che per la prima rata del piano dilazionato, il termine è fissato al 31 luglio 2026.

Porte chiuse per i decaduti dalla Quater recente

È fondamentale per chi ha già aderito a precedenti edizioni verificare la propria posizione. La norma, nella sua formulazione attuale, impedisce ai contribuenti di accedere alla Quinquies se hanno aderito alla Rottamazione Quater e hanno interrotto i pagamenti dopo il 30 settembre 2025. In questo caso, dopo la decadenza, l’unica via resta la rateizzazione ordinaria con interessi e sanzioni.