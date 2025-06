Chiaramonte Gulfi – La vox clamantis del Battista unita alla sua vita essenziale nel deserto, scevra di lussi e onori, è un richiamo forte alla conversione e al ritornare all’amore di Cristo, dove invece siamo chiamati a rimanere. Lo dicono i sacerdoti della chiesa commendale di Chiaramonte Gulfi dove sono in fase di svolgimento i festeggiamenti in onore del protettore San Giovanni. “Nel contesto del giubileo – aggiungono – non possiamo lasciare trascurato il suo appello che ci richiama a vivere da figli di Dio tutti i giorni e non in alcune circostanze o avvenimenti: il perdono, la comprensione, l’accoglienza, la disponibilità, l’attenzione alle fragilità sono vangelo della quotidianità che deve essere messo in pratica”.

Ci si prepara, dunque, per la festa di Maria Santissima della Misericordia, patrona della confraternita, in programma venerdì 20 giugno. Per l’occasione sarà celebrata la giornata dei benefattori della chiesa e delle confraternite cittadine. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Graziano Martorana, rettore e assistente spirituale della confraternita. Quindi, canto del “Salve Regina” e affidamento alla Madre della Misericordia. Durante la celebrazione si svolgerà il rito della vestizione dei nuovi confrati e consorelle iscritti nell’anno. Alle 21, nella chiesa di San Giovanni, ci sarà l’inaugurazione della mostra “La confraternita di Maria Ss. della Misericordia in San Giovanni, tra storia e tradizione” allestita nei locali della confraternita, visitabile fino al primo luglio negli orari di apertura della chiesa.