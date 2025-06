Ragusa – Il consigliere comunale di Ragusa, Saverio Buscemi, appartenente al movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera, è stato da quest’ultimo nominato coordinatore regionale dei consiglieri comunali del movimento. La nomina di Buscemi è avvenuta nei giorni scorsi durante una cerimonia a Palermo. Questa la motivazione espressa da La Vardera per la scelta dell’esponente ragusano “riconosciuta la vostra professionalità e rilevato l’interesse e l’impegno nel condividere la vostra esperienza nel territorio”. Saverio Buscemi era stato tra i fondatori a Ragusa del movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca e in tale lista alle scorse elezioni amministrative era stato eletto consigliere, facente parte della maggioranza a sostegno del sindaco Cassì.

Era poi seguito il divorzio dal sindaco di Taormina e i problemi con Cassì e da lì l’uscita dalla maggioranza e la contestuale adesione al movimento Controcorrente. Sulle cui posizioni politiche Buscemi afferma “dialoghiamo con diversi gruppi che orbitano nell’area progressista. Dialoghiamo con i delusi del centrodestra perché intravedono in Ismaele La Vardera un ariete che può scardinare questo sistema incancrenito. C’è da combattere ancora contro la banda Bassotti, quel centrodestra che guardiamo in maniera scettica e che oggi non ha remore nel rendersi autore di qualche ammiccamento nei nostri confronti. Sia chiaro. Non accettiamo persone provenienti da movimenti legati a Cuffaro e Lombardo, i vari Auteri del caso, insomma; non cerchiamo il voto strutturato, bensì ci rivolgiamo a quel voto d’opinione che ha perso Cateno De Luca. Parliamo, di fatto, al più grosso partito della nostra isola, il partito dell’astensionismo”. Sulle prospettive del movimento di appartenenza Saverio Buscemi è ottimista anche alla luce di un recente sondaggio di Swg pubblicato sul quotidiano La Sicilia. “Dal sondaggio emerge che il nostro movimento, in appena 4 mesi, se si dovesse votare domani sarebbe al 6% regionale con un potenziale bacino del 9%, permettendo l’elezione di una pattuglia di deputati di Controcorrente”.

Anche Massimo Iannucci e Corrado De Fecondo, referenti dei fari territoriali di Ragusa, manifestano il proprio apprezzamento per i risultati riscontrati. “Siamo molto soddisfatti – dicono – per i riscontri avuti. Ma, ancora di più, lo saremo per quello che accadrà nel prossimo futuro. Cercheremo di creare le condizioni perché possano essere attivati altri fari sul nostro territorio. Le condizioni affinché ciò accada ci sono tutte. Faremo del nostro meglio per fare passare il messaggio della linea politica adottata da Ismaele La Vardera”. (da.di.)