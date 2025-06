Modica – Si avvia a conclusione la mostra “L’A_SOCIALITÉ” dell’artista Maurizio Pometti inaugurata lo scorso 3 maggio alla Galleria SACCA di Modica. Sin dal titolo scelto, che all’ascolto risulta foneticamente indistinguibile, il curatore Giovanni Scucces ha voluto giocare sul dualismo fra socialità e asocialità puntando l’attenzione sulle relazioni in un’epoca contraddistinta da un forte individualismo e dal sovraccarico di connessioni digitali.

Lo scopo è cercare di far riflettere sull’importanza delle relazioni e su come esse stiano cambiando. Su quanto sia fondamentale non trascurare quei rapporti umani autentici fondati sull’interazione faccia a faccia e su quella presenza “in carne ed ossa” in grado di sfociare in contatto, proprio nell’era dominata dai social network e dalle “presenze fantasma”. Le 19 opere in mostra vogliono essere un monito a riscoprire il valore della socialità, della famiglia, dell’amicizia e dell’amore.

Per chiudere in bellezza questa mostra, all’insegna della socialità e dell’arte, sabato 14 giugno la galleria ha pensato di organizzare l’evento “Il mattino ha l’arte in bocca”, una colazione in compagnia dell’artista. Una mattinata, dalle 9.45 alle 12.45, in cui la galleria d’arte diventerà un temporary art cafè in cui poter apprezzare le opere in mostra unitamente a una buona colazione e discutendo in compagnia dell’artista e del curatore delle curiosità sulla mostra e di arte in generale. L’ingresso è libero, non è necessaria alcuna prenotazione, ma è comunque apprezzata la conferma della vostra presenza.