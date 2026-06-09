A Comiso nasce un nuovo polo culturale dedicato alla ceramica contemporanea. Il Museo delle Arti Ceramiche verrà inaugurato il 12 giugno alle 18.30 negli spazi della Fondazione Bufalino, all’interno dell’ex mercato Casmeneo in piazza delle Erbe.
Il progetto è dedicato al maestro Nino Caruso e raccoglie oltre cento opere tra sculture e manufatti che ripercorrono la sua ricerca artistica e il suo contributo alla ceramica del secondo Novecento.
Il nuovo spazio nasce anche con una funzione di rigenerazione urbana e culturale. L’ex mercato Casmeneo, oggi sede della Fondazione Bufalino, viene riconvertito in un contenitore dedicato alla cultura, rafforzando il ruolo di piazza delle Erbe come luogo di aggregazione e produzione culturale.