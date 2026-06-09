L’Amministrazione Comunale di Modica esprime grande soddisfazione e profondo orgoglio per lo straordinario risultato conseguito dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede”, vincitori del primo premio assoluto alla prestigiosa competizione internazionale “Young Reporters for the Environment”, promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE), organizzazione leader a livello mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. I brillanti alunni delle classi 2A1, 2A2 e 2A3 si sono distinti tra numerosi partecipanti provenienti da diversi Paesi grazie a un reportage fotografico di grande impatto, realizzato nell’ambito del progetto Eco-Schools, sviluppato in sinergia con il Comune di Modica.

Un percorso educativo che conferma l’efficacia della collaborazione tra istituzioni scolastiche ed enti locali nella promozione della cultura della sostenibilità e della cittadinanza attiva. Il tema della competizione, “Sicurezza alimentare tra siccità e cambiamenti climatici”, è stato affrontato dagli studenti attraverso un lavoro multidisciplinare che ha saputo coniugare sensibilità artistica, approfondimento scientifico e consapevolezza ambientale. Le immagini premiate raccontano con forza e maturità le fragilità degli ecosistemi minacciati dalla crisi climatica, trasmettendo al tempo stesso un messaggio di responsabilità e speranza.

«Questo importante riconoscimento internazionale rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intera comunità modicana – dichiara l’Assessore alle Politiche Ambientali ed Ecologia, Samuele Cannizzaro –. I nostri giovani hanno dimostrato come l’impegno, la creatività e la sensibilità verso le tematiche ambientali possano trasformarsi in un messaggio capace di superare ogni confine. A loro va il mio più sincero plauso, insieme ai docenti che li hanno accompagnati in questo percorso e alla dirigenza scolastica che continua a investire nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili».

L’Assessore sottolinea inoltre come questo risultato si inserisca perfettamente nel più ampio percorso di sostenibilità promosso sul territorio comunale e nelle numerose iniziative educative portate avanti dalle scuole cittadine in collaborazione con l’Amministrazione. «La tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici richiedono un impegno collettivo che parte dall’educazione delle nuove generazioni. Questo successo dimostra che i nostri ragazzi sono pronti a raccogliere questa sfida e a diventare protagonisti di un futuro più sostenibile». Il prestigioso riconoscimento è stato celebrato presso l’Aula Magna dell’istituto alla presenza del Dirigente Scolastico, prof. Rosolino Balistrieri, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle famiglie degli studenti.

L’Amministrazione Comunale rinnova i propri complimenti agli alunni, ai docenti Giovanni Amato e Mariella Di Rosa, al Dirigente Scolastico e a tutta la comunità scolastica dell’IIS “Archimede” per aver portato il nome di Modica ai vertici di una competizione internazionale, offrendo un esempio concreto di impegno civico, sensibilità ambientale ed eccellenza educativa.