Pierenzo Muraglie è stato eletto sindaco di Ispica al termine del ballottaggio che lo ha visto contrapposto a Serafino Arena. Il dato, ancora in fase di consolidamento mentre lo scrutinio si avvia alla conclusione, indica per Muraglie una percentuale intorno al 55% dei voti validi. Il nuovo primo cittadino torna così alla guida del Comune ragusano dopo un’assenza di oltre un decennio, riportando la sua esperienza amministrativa a Palazzo Bruno di Belmonte.

Muraglie è stato sostenuto da una coalizione composta dalle liste “Libera e Forte”, “Lista Civica Pierenzo Muraglie Sindaco” e “Pensiamo Ispica”. La sua affermazione è arrivata al termine di un turno di ballottaggio che lo ha contrapposto a Serafino Arena, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Controcorrente.

Arena si è fermato al secondo posto, mentre Muraglie ha consolidato il vantaggio già emerso nelle fasi finali dello spoglio, superando la soglia del 50% necessaria per la vittoria.

Il ritorno a Palazzo Bruno di Belmonte segna una nuova fase politica per il Comune di Ispica, uno dei centri più rilevanti della fascia sud della provincia di Ragusa.

Muraglie era già stato sindaco tra il 2015 e il 2020, quando fu eletto per la prima volta il 14 giugno 2015 con una coalizione sostenuta dal Partito Democratico e da liste civiche. In quella tornata vinse il ballottaggio con il 57,68% dei voti contro Paolo Monaca, dopo essere risultato il candidato più votato al primo turno.

Il nuovo mandato arriva a distanza di undici anni dalla sua prima affermazione elettorale, in un contesto politico profondamente mutato rispetto al 2015. Muraglie guida oggi una coalizione civica e centrista, riconducibile all’area politica del deputato regionale Ignazio Abbate, figura di riferimento nel panorama politico locale.