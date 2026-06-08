La circonvallazione di Pozzallo entra nella fase operativa della manutenzione straordinaria. Sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori finanziati con oltre 3,5 milioni di euro destinati al miglioramento del collegamento tra il porto cittadino e la Strada Provinciale Pozzallo-Ispica.
L’intervento riguarda uno dei principali assi viari della fascia costiera ragusana, utilizzato quotidianamente dal traffico commerciale diretto verso il porto e dalle imprese insediate nell’area industriale.
La consegna dei lavori segna l’avvio di un’opera finanziata dall’Assessorato regionale delle Attività produttive attraverso fondi di coesione assegnati da IRSAP, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.
I lavori interesseranno il tratto che collega direttamente lo scalo marittimo all’incrocio con la provinciale che conduce verso Ispica. L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza della carreggiata e garantire una maggiore fluidità dei collegamenti logistici.
Alla consegna del cantiere hanno partecipato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il commissario straordinario dell’IRSAP Marcello Gualdani e il direttore generale dell’ente, l’ingegnere Giovanni Collura. Prima dell’avvio delle procedure è stato svolto un incontro operativo con l’amministrazione comunale e i tecnici del Comune di Pozzallo.
L’intervento assume particolare rilevanza per una città che rappresenta uno dei principali punti di accesso marittimo della Sicilia sud-orientale. Il porto di Pozzallo svolge infatti un ruolo strategico nei collegamenti commerciali e passeggeri con Malta e costituisce un’infrastruttura fondamentale per il sistema produttivo della provincia di Ragusa.
Secondo i dati dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, lo scalo pozzallese movimenta ogni anno merci e traffico passeggeri che interessano non solo il territorio ibleo ma anche le province limitrofe. La qualità dei collegamenti stradali rappresenta quindi un elemento determinante per la competitività dell’intera area.