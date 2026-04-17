Ragusa – Ci sono persone che si allenano con costanza, stanno attente a ciò che mangiano… eppure, guardandosi allo specchio, vedono sempre le stesse cose: gambe gonfie la sera, addome che cambia durante la giornata, fianchi che non si riducono.

La domanda è semplice: perché succede, anche quando “si fa tutto giusto”?

La risposta lo è meno.

Non è solo grasso: il problema che molti sottovalutano

Uno degli errori più diffusi è pensare che tutto dipenda esclusivamente dal grasso.

In realtà, nella maggior parte dei casi entra in gioco una combinazione di fattori:

Ritenzione dei liquidi , che fa apparire le gambe più pesanti e gonfie

, che fa apparire le gambe più pesanti e gonfie Microcircolazione lenta , che ostacola il drenaggio naturale

, che ostacola il drenaggio naturale Infiammazione dei tessuti , spesso legata a stress e alimentazione

, spesso legata a stress e alimentazione Grasso localizzato, che tende a resistere proprio in alcune zone

Il risultato?

Un corpo che sembra “bloccato”, anche quando l’impegno non manca.

Fare attività fisica e mangiare meno basta? No, ecco perché

Un altro mito duro a morire è questo: “Se mangio meno e mi alleno di più, mi sgonfio”.

In realtà:

Mangiare meno non drena i liquidi

Allenarsi senza un lavoro mirato può non incidere sulle zone più ostinate

In alcuni casi, stress e restrizioni eccessive possono peggiorare la ritenzione

Tradotto: si fa fatica, ma i risultati arrivano lentamente… o non arrivano proprio dove si vorrebbe.

Le 3 cose da fare subito per iniziare a sgonfiarti davvero

Chi vuole migliorare già nelle prossime settimane può partire da qui:

1. Muoversi nel modo giusto

Non basta “fare qualcosa”. Serve attivare in modo mirato soprattutto gambe e glutei, per favorire il ritorno dei liquidi.

2. Bere di più (non di meno)

Può sembrare controintuitivo, ma una corretta idratazione aiuta il corpo a drenare. Attenzione invece al sale nascosto.

3. Ridurre i cibi che infiammano

Zuccheri e alimenti ultra-processati possono aumentare gonfiore e ritenzione. Più spazio a cibi freschi e ricchi di fibre.

Il punto che cambia tutto: quando non basta più “fare da sole”

Queste strategie funzionano.

Ma spesso non sono sufficienti quando:

i tessuti sono già congestionati

la ritenzione è cronica

il grasso è localizzato e resistente

È qui che molte persone si fermano, pensando di non essere costanti abbastanza.

In realtà, il problema è un altro: manca un lavoro diretto su quelle zone.

Drena & Rimodella: il protocollo che unisce drenaggio e rimodellamento

Proprio da questa esigenza nasce un approccio sempre più utilizzato nei centri specializzati Vitality di Ragusa e Gela:

unire drenaggio profondo e stimolazione dei tessuti.

Il protocollo Drena & Rimodella combina:

massaggi drenanti mirati, per liberare i liquidi

tecnologie come radiofrequenza ed elettrostimolazione, per lavorare in profondità sulle zone più resistenti

L’obiettivo è chiaro:

sgonfiare

alleggerire

rimodellare

…accelerando risultati che, con il solo allenamento, richiederebbero molto più tempo.

Non una scorciatoia, ma un’accelerazione

Gli specialisti sono chiari su un punto:

non si tratta di sostituire allenamento e alimentazione.

Ma di affiancarli.

Perché quando il corpo è nelle condizioni giuste, risponde meglio.

E quello che prima sembrava immobile… inizia finalmente a cambiare.

Estate alle porte: meglio iniziare ora

Con l’estate che si avvicina, il tempo diventa un fattore decisivo.

Rimandare significa spesso arrivare allo stesso punto di ogni anno.

Agire adesso, invece, permette di lavorare con continuità e vedere risultati concreti.

Perché alla fine, più che fare di più…

serve fare meglio.

Per maggiori informazioni sul protocollo è possibile chiamare il centro estetico Vitality di Ragusa o Gela allo 0932 1913441