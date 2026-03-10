Il mese di marzo si conferma uno snodo cruciale per il welfare italiano. Con l’entrata a regime della rivalutazione dell’1,4% per l’inflazione e il nuovo calcolo basato sull’ISEE 2026, milioni di cittadini attendono gli accrediti di sussidi e indennità. L’Istituto ha ufficializzato il cronoprogramma che copre dall’Assegno Unico ai sostegni per la disoccupazione.

1. Sostegni alla Famiglia: Assegno Unico e Bonus Nido

Per l’Assegno Unico e Universale, il calendario si divide in due scaglioni:

Riceveranno l’accredito i nuclei familiari che hanno già beneficiato del sussidio nei mesi precedenti senza variazioni di ISEE. Entro fine mese: Pagamenti destinati a chi ha presentato una nuova istanza a febbraio o ha comunicato modifiche al nucleo familiare.

Nota ISEE: Chi non ha rinnovato la DSU entro il 28 febbraio riceverà l’importo minimo, ma ha tempo fino a giugno per regolarizzare e ottenere gli arretrati.

Per il Bonus Asilo Nido e il Bonus Nuovi Nati (relativo ai nati/adottati di febbraio 2026), gli accrediti sono previsti verso la fine del mese, previa presentazione delle ricevute di spesa.

2. Disoccupazione: Naspi e Dis-Coll

Le indennità per la perdita del lavoro saranno erogate nella parte centrale del mese:

Finestra di pagamento: Tra il 10 e il 17 marzo .

Tra il . Variabili: La data esatta dipende dal momento della cessazione del rapporto lavorativo. Per chi attende il primo accredito assoluto, i tempi potrebbero allungarsi di qualche giorno per consentire le verifiche istruttorie dell’INPS. È possibile monitorare lo stato della pratica tramite il fascicolo previdenziale online.

3. Contrasto alla povertà: AdI, SFL e Carta Acquisti

L’Assegno di Inclusione (AdI), che ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza, segue un doppio binario:

13 Marzo: Pagamento per i nuovi richiedenti che hanno sottoscritto il PAD (Patto di Attivazione Digitale) a febbraio.

Pagamento per i nuovi richiedenti che hanno sottoscritto il PAD (Patto di Attivazione Digitale) a febbraio. 27 Marzo: Rinnovo per i beneficiari già in possesso del sussidio nei mesi scorsi.

Le medesime date (13 e 27 marzo) si applicano anche al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), il contributo da 350 euro dedicato ai soggetti occupabili impegnati in percorsi di politica attiva.

Infine, intorno al 15 marzo, è attesa la ricarica bimestrale da 80 euro della Carta Acquisti, riservata agli over 65 e ai genitori di bimbi sotto i tre anni in condizioni di disagio economico.

Sintesi delle principali scadenze