Il Natale si avvicina e con esso torna il caro-voli per la Sicilia. I prezzi dei biglietti aerei per raggiungere l’isola durante le festività sono già alle stelle, con picchi che sfiorano i 600 euro per un andata e ritorno, senza bagagli in stiva e senza posto prenotato. La storia ormai vecchia che ogni anno crea malumore per i tanti siciliani residenti in altre parti d’Italia che desiderano trascorre il Natale e le festività natalizie con parenti ed amici.

I prezzi dei biglietti aerei per raggiungere l’isola durante le festività sono in costante aumento, con aumenti anche del 50% rispetto agli altri periodi dell’anno. Facendo delle simulazioni di alcuni voli per una permanenza in Sicilia dal 21 dicembre fino al 6 gennaio, con volo da Bologna a Palermo e viceversa, il costo dei biglietti per un passeggero, con solo zaino o borsa a seguito e rigorosamente in classe economy, va da un minimo di 408 a un massimo di 575 euro. Biglietti ancora più cari se per lo stesso periodo si decide di viaggiare su un volo Milano-Palermo, in questo caso si varia da 416 a 579 euro, mentre sulla Milano-Catania la cifra sale a 520-586 euro