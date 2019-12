Dieta lampo delle insalate per dimagrire subito 4 kg: ecco come

La dieta lampo delle insalate può far dimagrire fino a 4 kg in pochi giorni. Si tratta di una deita molto restrittiva che spesso viene seguita solo per perdere qualche chilo in eccesso.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di tre giorni della dieta lampo delle insalate per dimagrire fino a 4 kg. Primo giorno: pranzo con insalata di lattuga, pomodori, sedano e carota grattugiata, una porzione di pesce alla griglia, al forno o lesso e una pera. Cena: insalata di lattuga, pomodori, tonno, olive nere, cipolla e cetrioli o insalata di ananas naturale con prosciutto cotto. Secondo giorno: pranzo con insalata a base di lattuga, pomodoro, sedano e carota, un filetto di vitella cotto alla griglia e uno yogurt scremato. Cena: insalata di fagiolini, polpa di granchio e pomodoro o insalata di polpo cotto all'agrodolce con pomodoro, cipolla e peperone.

Terzo giorno: pranzo con insalata di lattuga, pomodoro, sedano e carota, una porzione di frutti di mare alla griglia e una pera.Cena: insalata di lenticchie con tonno, cipolla, peperone e uovo sodo o insalata di patate lesse, tonno, gamberetti, pomodori, peperoni e cipolla. Come per tutte le diete pubblicate sul nostro sito consigliamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di iniziare qualsiasi tipo di alimentazione con regime alimentare ridotto. E’ sconsigliata a persone che soffrono di varie patologie e a donne in gravidanza.