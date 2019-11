Premio Manovella d'oro 2019 all'Autogiro di Ragusa

Ancora un premio di prestigio per il Veteran Car Club Ibleo. La XXIV edizione della rievocazione storica dell’Autogiro della provincia di Ragusa, svoltasi lo scorso mese di settembre, ha infatti ottenuto il “Manovella d’Oro 2019” attribuito dall’Automotoclub storico italiano.

I risultati sono arrivati sulla base della relazione del delegato manifestazioni Asi, presente all’evento, le cui valutazioni hanno fatto sì che la kermesse del Ragusano risultasse tra le migliori in Italia organizzate nella stagione radunista 2019. Il presidente del Veteran Car Club Ibleo, Antonino Provenzale, è stato quindi invitato a partecipare alla cerimonia di premiazione in programma a Rho, sabato 23 novembre, in occasione di Milano autoclassica alla Fiera di Milano. “Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto – afferma il presidente Provenzale – che conferma, ancora una volta, la nostra manifestazione tra le migliori in Italia. Il premio è naturalmente da condividere con tutti i componenti del consiglio direttivo, tutti i collaboratori del club e i partecipanti che, anno dopo anno, hanno fatto sì che l’Autogiro della provincia di Ragusa assurgesse a un ruolo di prima entità.

Questo riconoscimento ci fornisce lo stimolo per andare avanti e proseguire nella nostra avventura tesa ad esaltare il fascino delle auto e delle moto storiche”.