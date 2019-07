Scicli, domani i funerali di Martina Aprile: travolta e uccisa da un'auto

I funerali di Martina Aprile, la giovane mamma sciclitana di 24 anni, investita e uccisa da un’auto nella notte tra domenica e lunedì in viale della Pace a Cava D’Aliga, si terranno domani giovedì 17 luglio, nella chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli.

Il corpo della giovane mamma è stato dissequestrato dall’autorità giudiziara oggi pomeriggio ed è stato trasportato nell’abitazione in via Napoli a Donnalucata. Il corteo funebre partirà dall'abitazione domani pomeriggio alle ore 16 per essere trasportato nella chiesa di Santa Maria La Nova dove saranno celebrati i funerali. Martina lascia un bambino piccolo.