Un’estesa presenza di oli e carburanti sull’asfalto sarebbe all’origine dell’incidente avvenuto all’alba in via Generale Cascino, a Vittoria. Un’autovettura, dopo aver perso aderenza su un tratto stradale reso particolarmente scivoloso, ha sbandato finendo contro alcuni mezzi parcheggiati lungo la carreggiata.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’accaduto, lungo la strada era presente uno sversamento di oli e carburanti esteso per circa 100 metri. Sarebbe stata proprio questa condizione a determinare la perdita di controllo del veicolo coinvolto.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare l’origine dello sversamento. Gli agenti dovranno stabilire se i liquidi presenti sull’asfalto siano stati causati da un precedente episodio o da un guasto meccanico di un altro mezzo transitato nella zona.

A seguito dell’incidente, via Generale Cascino è stata chiusa alla circolazione per consentire le operazioni di bonifica della carreggiata. La strada rappresenta uno dei principali collegamenti tra il centro abitato, la stazione ferroviaria e la direttrice verso Gela.

Gli accertamenti della Polizia di Stato proseguono per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e individuare eventuali responsabilità legate alla presenza dei liquidi sulla sede stradale. (Foto Assenza)