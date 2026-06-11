Tornano pienamente operative le sale operatorie dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dopo il guasto al sistema di continuità elettrica.

L’Asp di Ragusa ha comunicato il ripristino del blocco operatorio, che nei giorni precedenti aveva subito una sospensione precauzionale delle attività.

Le sedute chirurgiche riprenderanno secondo la programmazione ordinaria nei reparti di Ortopedia, Ginecologia e Chirurgia.

Il blocco operatorio del presidio “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica è tornato alla piena funzionalità dopo il guasto al gruppo di continuità centralizzato che aveva reso necessario un intervento tecnico urgente.

L’Asp di Ragusa ha confermato che il problema è stato risolto e che le condizioni di sicurezza sono state ripristinate, consentendo la riattivazione delle sale operatorie dedicate alle principali discipline chirurgiche.

La decisione è arrivata dopo la verifica delle condizioni tecniche dell’impianto e il via libera alla ripresa delle attività da parte della direzione medica del presidio.

Con il rientro dell’emergenza tecnica, il direttore medico del presidio ha disposto la riapertura delle sale operatorie di Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia e Chirurgia.

Le attività riprenderanno secondo la programmazione ordinaria, con il recupero progressivo delle sedute sospese o rimodulate durante la fase di fermo.

Durante l’interruzione temporanea, l’azienda sanitaria ha precisato che urgenze ed emergenze sono state comunque garantite, evitando interruzioni nei percorsi assistenziali più critici.