Il bonus decoder 2026 introduce uno sconto diretto per le famiglie che devono aggiornare i televisori ai nuovi standard di trasmissione digitale. La misura copre fino al 70% della spesa, con un tetto massimo di 30 euro per i decoder terrestri e 70 euro per quelli satellitari.
Il contributo è destinato ai consumatori privati ed è legato alla regolarità del pagamento del canone Rai. La gestione è affidata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre la piattaforma per le domande non è ancora operativa.
Come funziona il bonus
Il meccanismo non prevede un rimborso in denaro. Il sostegno arriva sotto forma di voucher digitale utilizzabile direttamente presso i rivenditori aderenti.
Una volta attiva la piattaforma, il cittadino potrà generare il codice e ottenere lo sconto immediato in fase di acquisto. Le richieste saranno accolte in ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi.
Il programma dispone di 30 milioni di euro complessivi. Il funzionamento a sportello implica una disponibilità limitata e tempi di accesso potenzialmente rapidi nelle prime fasi di apertura.
Chi può accedere e requisiti tecnici
Il bonus è rivolto ai nuclei familiari, con esclusione degli acquisti effettuati nell’ambito di attività professionali o imprenditoriali.
Elemento centrale della misura è la compatibilità tecnologica dei dispositivi. Sono ammessi solo decoder in grado di supportare:
- DVB-T2 con codifica HEVC Main 10 per il digitale terrestre
- DVB-S2 con compressione HEVC a 10 bit per il satellite
L’intervento nasce dalla necessità di adeguare i dispositivi più datati agli standard televisivi introdotti negli ultimi anni. I decoder acquistati prima del 22 dicembre 2018 risultano generalmente non compatibili con la nuova codifica.
Modalità di richiesta e piattaforma digitale
La domanda dovrà essere presentata attraverso una piattaforma informatica dedicata, che sarà attivata con successivo provvedimento ministeriale. Il sistema seguirà una logica digitale già utilizzata in altri incentivi pubblici: accesso tramite identità digitale, verifica automatica dei requisiti e rilascio del voucher.
Il codice potrà essere utilizzato direttamente in negozio, con sconto applicato al momento del pagamento. In caso di mancato utilizzo completo del contributo, la parte residua torna disponibile al fondo.
Impatto per le famiglie
Il bonus riduce il costo di sostituzione dei dispositivi televisivi, un passaggio necessario per la ricezione dei canali in alta efficienza. L’intervento riguarda soprattutto le famiglie che utilizzano ancora apparecchi non aggiornati agli standard DVB-T2.
La misura si inserisce nel processo di transizione tecnologica del sistema televisivo nazionale, con un impatto diretto sulla spesa delle famiglie e sul mercato dell’elettronica di consumo.
Per dettagli ufficiali: Ministero delle Imprese e del made in Italy.