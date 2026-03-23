Palermo – Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, promossa da BCsicilia, in collaborazione con A.I.Q.Re.S., Salvare Palermo e Casa Editrice Don Lorenzo Milani, si presenta lunedì 23 marzo 2026 alle ore 17,00 presso la Sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in Via Siracusa, 10 a Palermo, il volume di Fabrizio Giuffrè “Le Ville della Piana dei Colli a Palermo. Storia, Conservazione e Valorizzazione” (Edizioni Salvare Palermo). Dopo i saluti di Nicolò Grimaldi, Presidente dell’A.I.Q.Re.S., dialogherà con l’autore: Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale di BCsicilia.

Nel panorama dell’architettura civile siciliana, un ruolo di rilievo assume il complesso di ville edificate dalla nobiltà terriera, nei dintorni di Palermo, tra ‘600 e ‘700, da Bagheria alla Piana dei Colli, poco fuori dal centro cittadino. Ad oggi, molte di queste ville si trovano in stato di abbandono, segno di un mancato riconoscimento, ignorate dalla collettività e, data l’esiguità dei vincoli, dagli organi preposti alla tutela, mentre altre stanno rinascendo grazie ad impegnative opere di restauro. La presente pubblicazione, partendo da un nuovo censimento delle ville della Piana dei Colli che permette di inquadrare, sia quantitativamente sia qualitativamente, la consistenza di questo cospicuo patrimonio, affronta il tema della villa palermitana, in relazione alle caratteristiche tipologico-architettoniche e decorative, restituendo altresì, in virtù di nuove ricerche di archivio, i nomi dei progettisti.

Sulla base della conoscenza, il volume illustra poi le dinamiche legate allo stato di conservazione ed alle destinazioni d’uso attuali delle ville, tra progetti e finanziamenti in atto, attività associazionistica, esperimenti di rifunzionalizzazione compatibili ed utilizzi in chiave commerciale. L’ultimo capitolo è dedicato ad un caso studio di rilievo: villa Raffo, oggi inserita nel quartiere periferico dello ZEN, la cui storia il volume vuole per la prima volta documentare attraverso sistematiche ricerche d’archivio.

Fabrizio Giuffrè, Palermo 1995. Architetto, dottore di ricerca e assegnista in Restauro Architettonico presso l’Università di Palermo. Ha partecipato a numerosi convegni sui temi dell’architettura storica, della conservazione, restauro e valorizzazione della stessa. È autore di articoli scientifici e pubblicazioni di settore. Tra i suoi temi di ricerca, oltre alle ville di Palermo, si segnala il particolare interesse per i “patrimoni marginali”, “minori”, “a rischio” e “non tutelati”, quali le periferie urbane, le aree interne e il dissonant heritage. All’attività di ricerca affianca l’impegno volontario presso varie associazioni culturali.