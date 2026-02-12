Maltempo in Sicilia. Il livello del fiume Akragas ha superato la soglia di guardia a causa delle intense precipitazioni in corso. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione civile e dagli uffici comunali.Lo rende noto il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, sottolineando che “al momento non si registrano criticità gravi, ma l’evoluzione delle condizioni meteo richiede la massima prudenza e collaborazione da parte di tutti”.

Il sindaco invita la cittadinanza a: evitare di sostare o transitare nelle aree prossime agli argini del fiume; non utilizzare sottopassi o strade che dovessero risultare allagate; limitare gli spostamenti allo stretto necessario; mettere in sicurezza veicoli e beni collocati in zone a rischio; seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune.