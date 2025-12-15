Comiso – Dopo il recente caso dell’albero di Natale rubato dal piazzale della chiesa di San Giuseppe, il fenomeno dei vandalismi ai danni degli addobbi natalizi a Comiso si ripete, assumendo i contorni di una sequela non più liquidabile come casuale.

L’ultimo episodio ha colpito il negozio Nazareth Comiso, la cui vetrina è stata oggetto di un atto incivile nella notte di sabato. I responsabili hanno deliberatamente tagliato le luminarie natalizie che adornavano l’esterno dell’attività commerciale, proprio davanti al Presepe allestito.

Il proprietario del negozio ha espresso profonda amarezza e tristezza per l’accaduto con un post pubblicato ieri su facebook.

Il commento del proprietario: “Oggi, purtroppo nella Domenica della Gioia, in noi prevale sono amarezza e tanta tristezza, e non vi nego un po’ di rabbia. Nella scorsa notte il nostro negozio è stato oggetto di un atto vandalico: le luci natalizie installate all’esterno, davanti al nostro Presepe sono state deliberatamente tagliate. Un gesto grave, incivile e totalmente privo di senso, che condanniamo con fermezza. Il danno arrecato non è solo materiale, ma colpisce il lavoro, l’impegno e il rispetto verso la comunità.

Mi auguro che questo ennesimo gesto possa rappresentare uno stimolo per chi di competenza a prendere un provvedimento serio ed adeguato per il bene della nostra Amata Comiso”.