Scicli – Incidente stradale ieri mattina intorno alle ore 9,30 in corso Garibaldi a Scicli. Un 80enne che viaggiava in sella ad una vespa, per cause da accertare si è schiantato contro un’auto. L’anziano è stato subito soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Sul luogo dell’incidente la Polizia Locale. Sempre ieri mattina nel territorio di Scicli è avvenuto un altro incidente sulla Scicli-Sampieri. A scontrarsi per cause in corso di accertamento due auto. Un ferito.