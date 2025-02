Anche nel 2025 sarà possibile usufruire del Bonus Mobili, l’agevolazione che permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, a condizione che l’acquisto sia collegato a una ristrutturazione edilizia.

Come funziona il Bonus Mobili 2025

Il bonus consiste in una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie. La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per il 2025, riferito a ciascuna unità immobiliare in ristrutturazione.

Requisiti per Accedere al Bonus:

Aver effettuato una ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Acquistare mobili ed elettrodomestici nuovi entro il 31 dicembre 2025.

Gli elettrodomestici devono avere una classe energetica minima specifica (A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie).

Quali Acquisti sono coperti dal Bonus:

Il bonus copre l’acquisto di mobili nuovi: letti, armadi, tavoli, sedie, divani, librerie, scrivanie, poltrone, credenze, materassi e sistemi di illuminazione che completano l’arredo dell’immobile ristrutturato.

Grandi elettrodomestici nuovi: forni (classe energetica minima A), lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie (classe energetica minima E), asciugatrici, stufe elettriche, microonde, apparecchi per il riscaldamento o il condizionamento, ventilatori, radiatori elettrici e piastre di cottura elettriche.

Spese escluse dal Bonus

Sono esclusi dal bonus mobili gli acquisti di pavimenti, parquet, tende, porte e altri complementi di arredo. Inoltre, è necessario che i mobili e gli elettrodomestici siano nuovi: sono esclusi gli acquisti di beni usati.

Modalità di Pagamento

Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili, quali bonifici, carte di credito o di debito. Sono esclusi contanti e assegni. È ammessa la detrazione anche per acquisti effettuati tramite finanziamento a rate, purché la società finanziatrice utilizzi modalità di pagamento tracciabili e il contribuente conservi la documentazione del saldo.

Documenti Necessari per il bonus mobili o elettrodomestici

Prova del pagamento (ricevuta di bonifico, documentazione delle transazioni con carte, o l’addebito sul conto corrente).

Fatture d’acquisto che specifichino natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati.

Scontrino riportante il codice fiscale dell’acquirente e le indicazioni dettagliate sui beni acquistati (ha valore equivalente a una fattura).

Come richiedere il Bonus:

La detrazione viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo e viene richiesta tramite la dichiarazione dei redditi.