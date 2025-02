Modica – “Nonostante il tentativo di Abbate di non fare votare la delibera sul dissesto, il Consiglio comunale di Modica, come ci auspicavamo, ha approvato la delibera della sindaca Monisteri, dando la possibilità alla città di iniziare un’opera di risanamento. E’ chiaro che resta però un enorme problema politico, di cui a questo punto la stessa prima cittadina non può non prendere atto”. Lo dice il gruppo territoriale del M5S di Modica, all’indomani dell’esito della votazione del civico consesso modicano che era chiamato a decidere sull’importante atto.

“Come abbiamo avuto modo di dire, ci auguravamo che il Consiglio votasse favorevolmente, ma le dinamiche che hanno portato alla votazione e che hanno visto il dietro-front di esponenti di maggioranza non possono passare inosservate. Permangono tuttavia anche i dubbi sulle tempistiche sulle quali la sindaca ha adottato la delibera, che avrebbe potuto essere firmata già un anno fa, facendo guadagnare tempo alla città per la messa in ordine dei conti. La maggioranza faccia i conti con se stessa e prenda le decisioni che da quello che è accaduto ieri non possono che derivare”.