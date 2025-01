Anche per il 2025 sono stati rinnovati i bonus affitto per studenti universitari e lavoratori fuori sede. Si tratta di agevolazioni fiscali che possono rappresentare un aiuto concreto per affrontare le spese di locazione.

Bonus affitto per Studenti Universitari

Il bonus affitto per studenti universitari fuori sede è un contributo economico destinato a studenti con ISEE familiare non superiore a 20.000 euro. L’importo massimo del bonus può arrivare fino a 279,21 euro.

Requisiti per studenti universitari

Essere iscritti a un Ateneo di una regione diversa da quella di residenza.

Avere un ISEE familiare non superiore a 20.000 euro.

Detrazione fiscale per studenti universitari

È prevista anche la possibilità di richiedere una detrazione fiscale anche con ISEE superiore a 20.000 euro, purché il domicilio dello studente sia situato ad almeno 100 km di distanza dalla residenza. In questo caso, l’agevolazione è applicata in forma ridotta, con un tetto massimo di 500 euro.

Bonus affitto per lavoratori fuori sede

Per i lavoratori fuori sede sono previste due diverse opzioni:

Detrazione Fiscale: Per chi trasferisce la propria residenza in una regione diversa, a una distanza di almeno 100 km. L’importo massimo detraibile varia in base al reddito.

Bonus Esentasse per Neoassunti: Rivolto ai lavoratori neoassunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, che abbiano trasferito la residenza a più di 100 km di distanza per motivi di lavoro. Il bonus è esente da imposizione fiscale e prevede un rimborso per i canoni di locazione e gli interessi sul mutuo.

Bonus affitto: requisiti per lavoratori fuori sede

Trasferimento di residenza in una regione diversa, ad almeno 100 km di distanza.

Per il bonus neoassunti: assunzione a tempo indeterminato nel 2025 e reddito 2024 non superiore a 35.000 euro.

Come richiedere i bonus affitto

Per informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta dei bonus affitto, si consiglia di consultare il sito web dell’INPS o di rivolgersi a un CAF.