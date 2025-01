La Sicilia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo nel primo weekend di febbraio. Le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia annunciano l’arrivo di un vortice ciclonico dal nord Africa che porterà piogge e temporali in tutta la regione. (vedi foto)

A partire da domani sera, sabato 1 febbraio, le piogge si intensificheranno gradualmente da sud verso nord, con un’intensificazione del maltempo prevista per la giornata di domenica.

Sabato 1 febbraio: la giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata, con deboli precipitazioni in arrivo dal pomeriggio, soprattutto nei settori meridionali e orientali. In serata, le precipitazioni si intensificheranno, con possibilità di temporali. Le zone settentrionali saranno interessate da fenomeni sparsi solo in tarda serata.

Domenica 2 febbraio: la giornata di domenica sarà caratterizzata da maltempo diffuso in tutta la regione, con piogge e temporali intensi.

Temperature e Venti: le temperature saranno in contenuta diminuzione in serata. I venti soffieranno moderati o forti meridionali con componente principale di scirocco, con rinforzi di burrasca fino a forte sul canale di Sicilia in serata.

Mari: i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in ulteriore aumento, con lo stretto di Sicilia che risulterà agitato in serata. Il maltempo dovrebbe interessare la Sicilia anche per la giornata di lunedì 3 febbraio.

Bollettino della protezione Civile della Sicilia per domani 1 febbraio

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia nel bollettino di oggi, 31 gennaio, ha annunciato per domani, sabato 1 febbraio, un’allerta meteo verde per maltempo per rischio idrogeologico in tutte le province siciliane, compresa Ragusa. Ecco cosa dice il bollettino: piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio, su tutta l’Isola, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori meridionali centro occidentali, dove i fenomeni più intensi arriveranno fra la serata e la nottata, deboli sulle restanti zone.

Venti tendenti a forti sud-orientali con raffiche di burrasca dalla serata sui rilievi.

Mari: molto mosso, tendente ad agitato, lo Stretto di Sicilia; tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale e lo Ionio occidentale