Comiso – Il mondo dell’arte iblea è in lutto per la scomparsa di Giovanni Pace, artista ottantunenne noto per la sua maestria nella tecnica del puntinismo. Pace si è spento a Comiso, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama artistico siciliano e nazionale.

Punto di riferimento per il movimento puntinista in provincia di Ragusa, Giovanni Pace ha dedicato la sua vita all’arte, creando opere apprezzate per la loro originalità e creatività stilistica.

Le sue creazioni hanno incantato il pubblico in numerose mostre ed esposizioni in Sicilia e nel resto d’Italia, come la partecipazione a “Summer Art” a Palazzo Vigo Torre Achirafi di Giarre Riposto con l’opera “La vita dopo la tempesta” e le mostre “Arti Visive” e “Artisticamente Med” a Capo d’Orlando e Ragusa Ibla. Nel 2019 ha ricevuto il premio alla carriera all’Omnia Arte Festival.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità artistica. Numerose sono le manifestazioni di cordoglio giunte alla famiglia in queste ore. I funerali di Giovanni Pace si terranno domani alle ore 10:00 presso la Chiesa Madre di Comiso.