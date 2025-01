Scicli – Il sindaco di Scicli, Mario Marino, annuncia azioni concrete e immediate per contrastare episodi di inciviltà e garantire maggiore sicurezza e decoro nel centro storico della città, patrimonio UNESCO. La decisione arriva in seguito a recenti atti vandalici, tra cui lo spegnimento volontario dell’illuminazione pubblica in via Francesco Mormino Penna e nelle vie limitrofe, avvenuto sabato sera, e il frequente abbandono di bottiglie di vetro che deturpano il decoro urbano e mettono a rischio l’incolumità di residenti e turisti.

“Tuteliamo il nostro centro storico: azioni concrete per la sicurezza e il decoro” è il fermo messaggio del Sindaco Marino. L’atto vandalico che ha lasciato al buio una delle zone più belle di Scicli è stato definito “un gesto incosciente e irresponsabile che colpisce il cuore del nostro patrimonio culturale e storico.” A questo si aggiunge il problema persistente dell’abbandono e della rottura di bottiglie di vetro, un fenomeno che compromette la vivibilità del centro storico.

Il problema dell’abbandono di bottiglie di vetro nel centro storico di Scicli non è nuovo. Come denunciato nei giorni scorsi dal Quotidiano di Ragusa, la situazione in via Pluchinotta (clicca qui per leggere l’articolo Scicli: inciviltà in via Pluchinotta, residenti esasperati da bottiglie e bivacchi notturni), una strada situata proprio alle spalle del Comune e nel cuore del centro storico, è particolarmente critica. La nostra redazione ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di residenti esasperati per il persistente degrado causato dall’abbandono, quasi quotidiano, di bottiglie di birra vuote e spesso rotte. Questa situazione non solo deturpa il decoro urbano di Scicli, città patrimonio UNESCO, ma rappresenta anche un serio pericolo per l’incolumità pubblica. I frammenti di vetro abbandonati per strada costituiscono un rischio per passanti, residenti e turisti.

Per contrastare questi fenomeni, il Sindaco Marino ha annunciato l’imminente emanazione di un’ordinanza che vieterà il consumo di bevande in contenitori di vetro, sia alcoliche che analcoliche, nel perimetro del centro storico. Inoltre, il Sindaco ha dichiarato che richiederà formalmente al Questore di Ragusa un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine nel territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico.

“Scicli è patrimonio di tutti. Difendiamola con responsabilità e rispetto!” conclude il Sindaco Marino, invitando la cittadinanza alla collaborazione per la tutela del patrimonio comune.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione costante dell’amministrazione Marino verso la sicurezza e il decoro urbano, come dimostrano anche le recenti azioni intraprese per la gestione della movida e la collaborazione con le forze dell’ordine per il controllo del territorio.