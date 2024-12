Vittoria – “Che peccato, il consigliere comunale Nello Dieli ha perso un’occasione per evitare di dire una corbelleria. Mi si contesta la mancata attivazione del sistema di videosorveglianza finanziato con fondi ad hoc. Ma forse il consigliere si è perso qualche passaggio perché, come è mio costume, anche per una questione di trasparenza nei confronti della città, ho periodicamente informato la comunità sull’andamento dei lavori e sul fatto che il sistema, come tutti sanno, è già pienamente operativo”. Lo dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che precisa: “Anzi, siamo stati uno dei primi Comuni in Sicilia non solo a presentare il relativo progetto e a ottenere le risorse, ma a completare le installazioni grazie anche alla disponibilità a collaborare manifestata dalla Prefettura e dalle forze dell’ordine che ringraziamo per la loro interazione.

Ancora una volta, grazie alla supervisione e all’operatività del nostro sindaco, Francesco Aiello, che ha creduto moltissimo in questa iniziativa, e alla solerzia degli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici e della Cuc, siamo riusciti nell’intento di arrivare a tagliare il traguardo, come, d’altro canto, testimonia la sala operativa già attiva sotto ogni punto di vista. Ovviamente invitiamo il consigliere Dieli a stare più attento su quello che accade in città e sulle comunicazioni che l’amministrazione diffonde. Naturalmente non possiamo riferire attraverso i canali tradizionali, i luoghi in cui, ancorché visibili a tutti, le telecamere sono installate: sarebbe come dare le chiavi di casa ai ladri.

Al contempo, cogliamo l’occasione per invitare il consigliere Dieli, considerata la parte politica a cui fa riferimento, quella del governo Meloni, di invitare i suoi contatti regionali e nazionali presenti sul territorio ad adoperarsi affinché possano essere potenziati gli organici delle forze dell’ordine che sono quelle che si trovano, come appuriamo quotidianamente, a fare i conti con problemi molto seri e che, a causa di ciò, pur a fronte di un impegno notevole profuso sul territorio, si trovano costrette a sacrifici inenarrabili pur di garantire sicurezza alla comunità. Un problema che chi si trova al governo nazionale non ha ancora affrontato come si deve e quindi riteniamo che il consigliere Dieli si debba preoccupare soprattutto di questo, visto che fa parte organica del partito che si trova a guidare il Paese, piuttosto che di un sistema di videosorveglianza già pienamente operativo e in grado, tra le altre cose, di garantire il sistema di lettura delle targhe”.