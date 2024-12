Ragusa – Non ci sono dubbi. La vicenda del definanziamento del tratto autostradale della Modica-Scicli è un ulteriore esempio di cattiva politica. Lo dice la presidente provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema che, nella qualità tra l’altro di consigliera comunale a Scicli, fino all’ultima seduta aveva chiesto in aula, al primo cittadino, se ci fossero novità sul finanziamento in questione. “Sino ad arrivare, adesso – chiarisce – a questa ufficializzazione di una notizia che, in realtà, avevamo ventilato sino a tre settimane fa, esprimendo preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere, avendo appreso già da tempo che le risorse appostate rischiavano di andare perdute.

E, in effetti, così è stato. E dire che il sindaco Marino, in aula, ci aveva chiarito che i finanziamenti sarebbero stati recuperati in qualche altro modo, avendo ottenuto in proposito rassicurazioni da parte degli onorevoli iblei. Come dimenticare, tra l’altro, la seduta aperta del civico consesso a inizio anno nella nostra città quando era stato precisato che l’autostrada sarebbe proseguita sino a Scicli e che non ci sarebbero stati problemi di sorta? Ecco, puntualmente smentiti dai fatti”. “Con l’aggravante, tra l’altro – continua Buscema – che questi fondi residui, che non sarebbero comunque bastati, sono stati ora eliminati e che, quindi, per ripartire bisognerà fare un percorso molto più complesso e tutto in salita, pensando, anche, a riottenere le autorizzazioni necessarie che erano già state concesse e che, nel frattempo, sono scadute.

Insomma, un bel pasticcio che fa compiere un notevole passo indietro a tutto un territorio che avrebbe bisogno di attenzioni supplementari e non certo di fare i conti con “scippi” del genere. Mi farò portavoce di queste perplessità nel contesto di una serie di atti ispettivi che presenterò per ottenere risposte formali dall’amministrazione comunale. Ma è chiaro, ormai, che il danno è stato già fatto”.