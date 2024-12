Ragusa – “Ma una missione di pace in un teatro di guerra che senso ha?” si chiedeva Angelo Battaglia in un post di qualche mese fa pubblicato sui social cui era abituato a frequentare. Battaglia era un uomo dalle riflessioni sagge e, talora, pungenti. Tra le sue peculiarità spiccava un’accesa verve giovanile che si intrufolava nelle sue qualità di scrittore e pubblicista. Questi, in strema sintesi le sue qualità di uomo e di operatore culturale che lascia tanti ricordi all’intero territorio ibleo. Era questo Angelo Battaglia, scomparso sabato scorso (funerali lunedì 9 dicembre, Chiesa del Preziosissimo Sangue, ore 10).

Già dipendente della ex Sicilcassa (assunto a gennaio del 1975; esperienze precedenti presso la ex Banca Agricola Popolare di Ragusa), nel 1989 fu responsabile dell’Agenzia di Ragusa Ibla e della “Succursale 2” di Ragusa, in pensione dal 1998. Angelo Battaglia si è contraddistinto per la sua passione di pubblicista collaborando a diversi quotidiani a tiratura regionale (tra cui “La Sicilia”). La sua attività è stata prevalentemente incentrata sulle ricerche storico-economiche ed econometriche, con particolare attenzione all’economia iblea.

In questi ultimi anni è ricordato da tantissimi ragusani per aver pubblicato, con Piero Dell’Ali e Rino Strazzeri, il pregevole volume “Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province siciliane in Palermo e in terra iblea” (Tipografia Elle Due srl, Ragusa, 2017-‘18, pp. 232, con prefazione di Uccio Barone) dove sono affrontate, con rigore analitico e documentale, la storia, i ricordi, le memorie di una banca che ha segnato l’economia iblea e siciliana.

La sua passione per le tematiche di natura economico-finanziaria lo hanno indotto a collaborare per alcuni anni (2018-‘20) con l’amico e collega Rino Strazzeri, nell’ambito delle “Giornata del Risparmio”, promossi dal Rotary di Ragusa e Ragusa Hybla Heraea, attraverso l’espletamento di non pochi cicli di corsi di istruzione finanziaria rivolti alle scuole primarie e secondarie allo scopo di coinvolgere i ragazzi verso tematiche di grande attualità (tra cui: risparmio, monetica; con materiale didattico fornito dalla Banca d’Italia).

Nel 2019, con gli amici Mariella Guastella e il compianto Giorgio Occhipinti (già segretario generale della CamCom di Ragusa), ha curato la pubblicazione del libro “Angelo Campo. Scritti di politica, cultura e arte” (edizioni Centro studi Feliciano Rossitto, pp. 220, con prefazione di Giorgio Chessari).

I funerali si terranno domani 9 dicembre alle ore 10 nella chiesa del preziosissimo Sangue a Ragusa.