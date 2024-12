E’ on line il bando del Ministero della Difesa per il reclutamento nella Marina militare di 2.500 volontari/e in ferma prefissata iniziale (VFI1), in particolare:

1700 posti nel corpo degli equipaggi militari marittimi.

800 posti nelle capitanerie di porto.

Per partecipare alla selezione è necessario avere compiuto il 18° anno di età e non aver superato 25 anni; avere conseguito il diploma di scuola media inferiore o titolo di studio equipollente, avere l’idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate ed avere esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Sono due le scadenze previste, in base alla data di nascita dei/delle candidati/e: