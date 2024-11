Scicli – In questo fine settimana si gioca la settima giornata del campionato di serie B Drago di pallamano e lo Scicli Social Club affronta la seconda trasferta consecutiva recandosi su campo dell’Albatro Siracusa. La partita si giocherà sabato con fischio d’inizio alle 19,00, presso la palestra Akradina “Pino Corso” e sarà arbitrata da Bertino e Bozzanga.

La compagine siracusana allenata da Lorenzo Martelli, finora imbattuta nelle partite casalinghe, si presenta con quattro punti in più in graduatoria rappresentando certamente un avversario non semplice da affrontare per capitan Ficili e compagni. La compagine gialloverde d’altro canto desidera tornare ad una vittoria che sarebbe particolarmente importante per uscire da una serie di sconfitte, ben quattro consecutive e dare linfa al prosieguo del campionato per uscire dai bassifondi della classifica. Per fare ciò bisogna tenere alla soglia dell’attenzione curando al meglio quei dettagli che hanno fatto perdere punti in questo inizio di stagione. In poche parole serve la partita della vita, perché il momento è davvero delicato.

Il coach Giovanni Marino durante la settimana pur non disponendo dell’intero organico ha lavorato con molta attenzione puntando su schemi di gioco per sfruttare la velocità dei tempi di gioco e lavorando sui recuperi difensivi durante la circolazione della palla.