Ragusa – Nuovo appuntamento questo fine settimana con la rassegna “Ragusa ride”. Dopo il successo dell’esordio, doppia chiamata sul palco domani e domenica con la commedia di Pino Migliorisi dal titolo “Mia nipote si chiama Giulia”. L’appuntamento è alle 20,30 per il 30 novembre, alle 18,30 per domenica 1° dicembre. “Quest’ultima rappresentazione – sottolinea il direttore artistico Maurizio Nicastro – è già sold out, qualche posto resta ancora per la giornata di sabato.

Pino Migliorisi, da anni poliedrico scrittore, aiuto regista e attore in diverse pièce teatrali, ha deciso, questa volta, di cimentarsi in un’impresa totalmente sua. Dopo aver scritto l’opera teatrale “Mia nipote si chiama Giulia”, tratta da uno dei suoi racconti, ha deciso di assumerne la regia e di sperimentare in prima persona l’effetto totalizzante di vedere in scena e dirigere il frutto del suo lavoro. “Mia nipote si chiama Giulia è un racconto che ho pubblicato nel 2013 – dichiara – Nel corso del tempo ha raccolto parecchi consensi al punto che mi è venuta l’idea di farne una versione teatrale. Poi, durante la pandemia, il progetto è stato accantonato. L’ho ripreso di recente e, oltre a farne l’adattamento teatrale, ho pensato di dirigerlo.

È la prima volta che mi cimento nella regia e lo faccio con tanto amore perché è una mia creatura, non me la sentivo di affidarla ad altri”. La vicenda narra di Roberto, zio di Giulia, che vuole accontentare la nipote che gli chiede, insistentemente, di raccontarle la storia della loro famiglia. In occasione delle imminenti nozze di lei, Roberto pensa di preparare un discorso, da leggere il giorno del matrimonio. In scena ci saranno Carmelo Gugliotta e Giada Ruggeri. Le musiche saranno eseguite con la fisarmonica dal maestro Gianni Amore.