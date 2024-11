Ispica – Apprendiamo dal capogruppo all’ARS di Fratelli d’Italia, On. Giorgio Assenza, che il Parlamento siciliano e il Governo regionale hanno predisposto un intervento a favore del Comune di Ispica pari a327.925,08euro per far fronte alla criticità finanziaria”. Lo dichiarano all’unisono il coordinatore cittadino di FdI, Marco Santoro e l’assessore Tonino Cafisi.

“L’intervento, deciso in sede di riunione dei Capigruppo all’ARS, volto a preservare tanti Comuni dalle crisi finanziarie che imperversano e che mettono in gravi difficoltà l’operato delle amministrazioni locali vede inserito anche il Comune di Ispica. Ancora una volta, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e dei suoi rappresentati la Regione Siciliana mantiene alta l’attenzione verso il Comune di Ispica. Fratelli d’Italia Ispica – concludono Santoro e Cafisi – esprime soddisfazione per un intervento auspicato dal nostro gruppo e che ha trovato una immediata soluzione grazie anche al capogruppo all’ARS di Fratelli d’Italia, On. Giorgio Assenza, intervenuto in sede di conferenza dei capigruppo delle forze politiche presenti all’Assemblea Regionale Siciliana”