Con una superficie di oltre 800 mq e una posizione strategica nella zona commerciale di Valcorrente, in Contrada Pantano sn, ARD Discount ha inaugurato oggi 28 novembre il suo nuovo punto vendita, diventando un riferimento importante per la spesa quotidiana nella provincia etnea. L’inaugurazione si è trasformata in una vera festa grazie alla straordinaria partecipazione dell’attore Nino Frassica, brand ambassador del marchio e celebre protagonista della televisione e del cinema italiano.

Con la sua simpatia contagiosa, Frassica ha intrattenuto il numeroso pubblico presente, regalando un’atmosfera vivace e coinvolgente che ha reso memorabile l’evento e sottolineato l’importanza di questa nuova apertura. Per celebrare questa nuova apertura, ARD Discount ha lanciato un’iniziativa imperdibile: dal 28 al 30 novembre, per ogni spesa effettuata si avrà diritto a un buono spesa di 5 euro, utilizzabile dal 2 all’8 dicembre su un acquisto minimo di 30 euro. Un incentivo che sta attirando moltissimi clienti, che possono trovare nel punto vendita imperdibili offerte dedicate alla nuova apertura e un vasto assortimento di prodotti per ogni esigenza, incluse le linee esclusive come “Terre e Tesori di Sicilia”, “Optimo” o “Sfornasole”.

Tra sorprese e risparmio si respira già la magia natalizia: accessori per la casa, panettoni dal gusto unico, robot da cucina e piccoli elettrodomestici ideali come idee regalo, tutto a prezzi imperdibili. Il nuovo store di Valcorrente si distingue anche per la cura nei dettagli e un design moderno e funzionale, pensato per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto piacevole e pratica. In più utilizzando la rinnovata app, la clientela può accedere a promozioni esclusive e raccogliere “ARD coins” convertibili in buoni spesa., continuando a offrire un carrello di qualità a prezzi accessibili, e a confermare che ogni giorno “conviene saper scegliere” ARD.