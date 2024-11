Scicli – La Cisl Fp Ragusa Siracusa manifesta soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale di Scicli, con in testa il sindaco Mario Marino, che, per l’occasione, è stata rappresentata dal vicesindaco Giuseppe Causarano, assessore al Personale. Quest’ultimo, sin dal suo insediamento, come è stato precisato durante il confronto con i rappresentanti sindacali, ha fortemente voluto il raggiungimento dell’obiettivo legato al full time per tutto il personale ancora precario in servizio presso l’ente municipale.

“Dal 1° dicembre 2024, dunque – precisa Sandra Farruggio, segretaria Cisl Fp Ragusa Siracusa – tutto il personale passerà a 36 ore settimanali. Un grande impegno quello profuso per la stabilizzazione dei dipendenti Asu assegnati al Comune di Scicli attraverso le normative vigenti e che erano in scadenza alla fine dell’anno. E’ stato, poi, raggiunto un altro grande traguardo, in sinergia con la Cisl Fp: quello delle progressioni in deroga dalla riqualificazione del personale, vale a dire le cosiddette progressioni verticali. Il vicesindaco ha assunto un altro impegno concreto affinché possa essere continuato il percorso di riqualificazione e formazione di tutto il personale. Come sindacato, naturalmente, staremo a vigilare affinché questi ulteriori passi possano essere compiuti”.

“Ben venga – sottolinea il segretario generale Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo – quando la politica riesce a dare le risposte più adeguate, come in questo caso. Stiamo cercando di portare avanti la stessa attività in tutti i Comuni del nostro territorio dove si registrano problematiche analoghe con l’auspicio che si possa arrivare a compimento rispetto alle determinazioni che di volta in volta sarà possibile assumere per migliorare le performance contrattuali del personale”.