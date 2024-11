Vittoria – “Proporremo di cambiare la denominazione del Comune di Vittoria in “Ufficio di Collocamento per parenti e amici – Comune di Vittoria” a seguito dell’ennesima infornata di assunzioni che il sindaco Aiello ha deciso di fare. Non bastavano i due “super” consulenti da 48mila euro l’anno – tra cui la figlia di un consigliere di maggioranza – ma adesso siamo al familismo amorale più spinto con l’assunzione di tra staffisti nel Gabinetto del Sindaco tra cui la figlia della vice presidente del consiglio comunale”.

Lo dicono i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi, Valeria Zorzi, Nello Dieli e Marilena Pugliarello.

“Quindi continua la campagna di elargizione di posti di lavoro di Aiello a spese dei cittadini. E mentre lui fa il finto moralizzatore di Palazzo Iacono ci sono condizioni di degrado in città senza pari e non si investe sulla sicurezza, sul decoro urbano, sui grandi eventi in grado di rilanciare Vittoria e Scoglitti. Le risorse per migliaia di euro vengono impiegate per gli amici di Aiello, per i consulenti a titolo gratuito (ma con rimborso spese), per i consulenti retribuiti, per il largo novero di staffisti.

Già appena eletto Aiello aveva tentato di saziare gli appetiti di alleati e sostenitori con una ampia infornata di staffisti poi bloccata dalle condizioni del bilancio: adesso è tornato alla carica. La cosa pubblica non può essere usata in modo così spregiudicato e invieremo una dettagliata segnalazione alla Corte dei Conti su quanto sta accadendo”