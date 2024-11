Vittoria – Organico polizia municipale di Vittoria sempre carente. Lo annuncia il consigliere comunale Biagio Pelligra con una nota stampa diffusa oggi. “Nei giorni scorsi abbiamo letto la presa di posizione dell’amministrazione comunale in cui, in maniera trionfale, si autoelogiava per l’assunzione di tre nuovi agenti della polizia municipale a cui, ovviamente, anche noi auguriamo buon lavoro. In realtà, c’è ben poco da esultare, trattandosi, come la stessa amministrazione ammette, di tre assunzioni che vanno a sostituire i tre agenti che si erano appena dimessi per essere assunti in altri enti.

Quindi, nulla è cambiato rispetto alla consistenza dell’organico che resta sempre lo stesso”. Lo dice il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, inserendosi nel dibattito su sicurezza, dignità e decoro riguardante le principali aree della città, dalla periferia al centro, nel contesto del quale la polizia municipale deve potere esercitare, per le proprie funzioni specifiche, un ruolo centrale. “Di fatto – ancora Pelligra – il Comune finora ha assunto solo cinque nuovi agenti, assolutamente insufficienti a fronteggiare le necessità di una città importante come la nostra.

Ecco perché invitiamo l’amministrazione a procedere nell’immediato a nuove assunzioni, possibilmente entro l’anno, visto che tra l’altro siamo a ridosso delle festività natalizie e quindi sarà necessario incrementare i servizi, attraverso l’attingimento alle graduatorie già esistenti presso altri Comuni, così come la normativa vigente consente di fare. Invitiamo urgentemente la giunta municipale ad affrontare la delicata questione, così come, peraltro, è già previsto dal Piao che è stato esitato in consiglio comunale”.