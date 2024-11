Ragusa – Cosa fare e come comportarsi in occasione di un’emergenza? “Il dramma di Valencia o quello, ancora più vicino, di Giarre, dove in 12 ore è piovuto l’equivalente dell’80% dell’acqua che mediamente cade in un anno nell’area di Catania, dimostrano come il primo passo per la nostra sicurezza sia la prevenzione”. E’ quanto si legge in un post con foto del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, pubblicato su facebook. “È un principio che riguarda tutti – scrive il sindaco di Ragusa – ed è per questo che ognuno di noi deve essere a conoscenza dei corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza.

Già da prima di questi fatti la nostra Protezione Civile si è messa al lavoro per lanciare www.rischiozero.eu, un portale che non è solo un sito ma un vero strumento. Grazie alla collaborazione di due importanti aziende del territorio, Promotergroup e Mosaicoelearning, qui i cittadini possono trovare le aree di emergenza, segnalare criticità, comprendere i piani e il territorio. Sull’aspetto sismico, il primo che abbiamo affrontato, è stato creato un vero e proprio corso, che con video calibrati per tutte le età e percorso interattivo permette di apprendere i comportamenti corretti. Seguite i canali social Rischio Zero per saperne di più”.