Siamo già in allerta massima per aver superato di 1,48°C la temperatura media dell’era pre-industriale, come confermato dal progetto Copernicus del Centro Meteorologico ECMWF, un riferimento anche per l’Italia. Ma la previsione per il prossimo mese di Aprile, come annuncia iLMeteo, ha qualcosa di eccezionale.

Le previsioni a lungo termine stanno diventando sempre più affidabili, grazie a progressi nella ricerca scientifica che si stanno concentrando anche su scadenze temporali più lunghe, fino a un mese o più, persino per intere stagioni.

La proiezione per il mese di Aprile, emessa oggi dai centri meteorologici, prevede temperature più alte della norma, fino a 7 gradi in eccesso sulla Russia e 3,5 in Italia. Questo si tradurrà facilmente in valori simili a quelli tipici di maggio o addirittura giugno, da qui l’appellativo AprilGiugno. Insomma, ci aspetta un periodo caldo!

Una volta si diceva: “Aprile non ti scoprire”, ma evidentemente qualcosa è cambiato.