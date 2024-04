Corso di formazione di base per l’autodifesa personale in favore di donne maggiorenni. Lo annuncia una nota del Comune di Ragusa. Sono otto le associazioni sportive che hanno risposto alla “Manifestazione di interesse rivolta alle Società o Associazioni Sportive, Palestre, Enti non commerciali in genere, con sede a Ragusa, disponibili ad organizzare un corso di formazione di base per l’autodifesa personale in favore di donne maggiorenni”, pubblicato dal Comune di Ragusa lo scorso 6 marzo con scadenza 22 marzo 2024.

Le associazioni offriranno un corso di base per l’autodifesa personale rivolto a donne maggiorenni e l’attività formativa verrà svolta secondo la programmazione prevista da ogni organizzazione.

I corsi saranno attivati entro il mese di aprile 2024 e alle partecipanti sarà riconosciuta una riduzione del 20% sulle tariffe proposte di consueto.

“L’intento dell’Amministrazione Comunale – spiega Elvira Adamo, Assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità – è quello di rendere accessibili corsi di autodifesa per le donne che hanno il duplice scopo sia di apprendere alcune tecniche di base per contrastare aggressioni e molestie, sia di accrescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità.

La scelta di rivolgersi a diverse organizzazioni ha permesso di offrire proposte in vari punti della città per agevolare le donne a raggiungere la sede del corso più comoda, in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’iniziativa si inserisce tra le attività che l’Amministrazione Comunale sta sviluppando in adesione al progetto Le Città delle Donne, finalizzato a rendere la nostra città un luogo sicuro, accogliente e rispettoso delle donne”.

Qui di seguito l’elenco delle organizzazioni aderenti all’iniziativa: