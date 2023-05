“È stato davvero molto emozionante, nelle stanze che mi hanno visto Consigliere comunale, presentare le liste a supporto della mia candidatura a sindaco. E’ anche il momento di ringraziare tutti i dipendenti comunali, tutti gli uffici, a partire dal segretario generale, e tutti i settori del Comune per questi cinque anni che sono stati un’esperienza meravigliosa. Ho scoperto un mondo che è lontanissimo da quei luoghi comuni legati ai dipendenti pubblici, e il Comune di Ragusa, in questo senso, è una macchina davvero di grande efficienza che noi vogliamo ulteriormente contribuire a migliorare. Per quanto riguarda gli assessori designati, ho nominato come vicesindaco Gianna Miceli, donna il cui impegno in città è stato sempre sotto gli occhi di tutti, che incarna i valori della sinistra e dell’associazionismo.

Lista M5S

Ho nominato Antonio Tringali, che ha condiviso con me questi cinque anni al Consiglio comunale di palazzo dell’Aquila, e che precedentemente è stato presidente del Consiglio comunale e candidato a sindaco. Najla Hassen è la prima donna di origini straniere ad essere indicata come assessore al Comune di Ragusa. Si tratta di una persona che porta con sé valori importanti e veri, per ciò che riguarda la solidarietà, la difesa degli ultimi, le pari opportunità. Infine Vincenzo Ottaviano, persona con cui come lo stesso Antonio Tringali mi lega una grande amicizia. E’ l’attuale responsabile dell’ufficio provinciale viabilità, un tecnico di comprovata esperienza nel settore lavori pubblici. Insieme a loro abbiamo presentato le due liste dei candidati al consiglio comunale. Uomini e donne animati da una vera voglia di cambiamento e che hanno idee e passione”.

Lista Siamo comunità

Sergio Firrincieli: i nomi dei quattro assessori designati:

Gianna Miceli (vicesindaco)

Antonio Tringali

Najla Hassen

Vincenzo Ottaviano